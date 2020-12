Inter | De Vrij | Io il nuovo Samuel | mi piace Scudetto? Restiamo lassù fino alla fine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Inoltre, nel mio video di presentazione all', costruivo proprio un muro - dice il centrale in un'vistaGazzetta dello Sport -. Ho avuto la fortuna di parlare conun paio di ...

Stefan de Vrij, 28enne leader della difesa dell’Inter, dopo aver toccato contro il Verona il traguardo delle 100 presenze in nerazzurro, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in ...Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, nel corso della sua intervista si è soffermato sulla lotta per lo Scudetto e su mister Antonio Conte.