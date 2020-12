Il 9,5% dei decessi del 2020 è dovuto al Covid. Iss/Istat: "84mila morti in più degli anni scorsi" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tra febbraio e novembre 2020 ci sono stati circa 84mila morti in più rispetto alla media del 2015-2019. Lo rileva il report di Istat e Istituto Superiore di Sanità relativo all’impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente. I decessi di persone positive al Covid-19 registrati dalla Sorveglianza integrata riferiti allo stesso periodo sono 57.647 (il 69% dell’eccesso totale). L’Istat sottolinea che il rapporto tra i decessi segnalati alla Sorveglianza Integrata e l’eccesso di mortalità del periodo febbraio-novembre 2020 non può dare conto del contributo effettivo del Covid-19. Questa misura, infatti, risente di problemi metodologici collegati al consolidamento delle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tra febbraio e novembreci sono stati circain più rispetto alla media del 2015-2019. Lo rileva il report die Istituto Superiore di Sanità relativo all’impatto dell’epidemia-19 sulla mortalità totale della popolazione residente. Idi persone positive al-19 registrati dalla Sorveglianza integrata riferiti allo stesso periodo sono 57.647 (il 69% dell’eccesso totale). L’sottolinea che il rapporto tra isegnalati alla Sorveglianza Integrata e l’eccesso di mortalità del periodo febbraio-novembrenon può dare conto del contributo effettivo del-19. Questa misura, infatti, risente di problemi metodologici collegati al consolidamento delle ...

