Harry e Meghan, il primo podcast: «L’amore vince sempre». E dal piccolo Archie c’è una sorpresa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il principe Harry e Meghan Markle hanno pubblicato il loro primo podcast su Spotify, con una piccola sorpresa. Oggi è apparso online il primo episodio, uno speciale sulle festività con una riflessione sul nuovo anno e la voce del piccolo Archie, 19 mesi e un singolare accento americano. «L’amore vince sempre», il succo del podcast del figlio di Carlo e Diana e dell’attrice statunitense, che non vivono più nel Regno Unito già da diverso tempo. Aiutato da mamma e papà, il piccolo Archie pronuncia parola dopo parola la frase Happy New Year, rivelando un accento americano. «Puoi parlarci dentro» – dice Harry ad Archie ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il principeMarkle hanno pubblicato il lorosu Spotify, con una piccola. Oggi è apparso online ilepisodio, uno speciale sulle festività con una riflessione sul nuovo anno e la voce del, 19 mesi e un singolare accento americano. «», il succo deldel figlio di Carlo e Diana e dell’attrice statunitense, che non vivono più nel Regno Unito già da diverso tempo. Aiutato da mamma e papà, ilpronuncia parola dopo parola la frase Happy New Year, rivelando un accento americano. «Puoi parlarci dentro» – dicead...

