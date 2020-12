Forrest Gump, John Travolta rifiutò il ruolo del protagonista: “Fu un errore” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) John Travolta fu uno dei tanti attori considerati per il ruolo del protagonista in Forrest Gump, e successivamente rimpianse di aver rifiutato la parte. John Travolta fu uno dei tanti attori considerati per il ruolo del protagonista in Forrest Gump, e successivamente rimpianse di aver rifiutato la parte. Il divo americano fu infatti la prima scelta dei produttori per il ruolo di Forrest, poi andato a Tom Hanks. Altri attori considerati per la parte erano Bill Murray e Chevy Chase, e Sean Penn sostiene di essere stato la seconda scelta. Tutti attori molto diversi da colui che Winston Groom, autore del romanzo originale, considerava l'interprete perfetto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 dicembre 2020)fu uno dei tanti attori considerati per ildelin, e successivamente rimpianse di aver rifiutato la parte.fu uno dei tanti attori considerati per ildelin, e successivamente rimpianse di aver rifiutato la parte. Il divo americano fu infatti la prima scelta dei produttori per ildi, poi andato a Tom Hanks. Altri attori considerati per la parte erano Bill Murray e Chevy Chase, e Sean Penn sostiene di essere stato la seconda scelta. Tutti attori molto diversi da colui che Winston Groom, autore del romanzo originale, considerava l'interprete perfetto ...

