Formazioni ufficiali Cittadella-Lecce | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ledi, sfida della sedicesima giornata della. Al Tombolato si sfidano alle ore 15:00 due squadre in piena lotta per la zona playoff. I padroni di casa sono terzi, mentre i salentini occupano il settimo posto in classifica ma ad appena tre punti dagli avversari di oggi. Un match assolutamente da non perdere, con Sportface che ve lo racconterà in tempo reale. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE Le: in attesa: in attesa SportFace.