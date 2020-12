Covid, Ricciardi: 'Misure restrittive restano per tutto il 2021' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'inizio della campagna vaccinale anti-Covid 'non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus: per tutto il 2021 le Misure resteranno uguali ad adesso, dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'inizio della campagna vaccinale anti-'non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus: perilleresteranno uguali ad adesso, dal ...

Le restrizioni per arginare i contagi da covid dureranno per tutto il 2021. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. L’inizio della campagna vaccinale anti ...

