Conte: 'stipendi infermieri e insegnanti? Mio stipendio da prof più modesto di altri Paesi' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Il mio stipendio da professore universitario era molto più modesto rispetto ad altri Paesi. Sugli stipendi siamo intervenuti con 400mln per il contatto del pubblico impiego e con 850mln all'anno nella legge di Bilancio come indennità a medici e infermieri da riconoscere già dal 1 gennaio 2021". Lo ha detto Giuseppe Conte alla conferenza di fine anno. "Per gli insegnanti gli stipendi non sono elevati, dovremo fare qualcosa di più. Ma stiamo lavorando per migliorare la qualità dell'insegnamento: il Piano pluriennale con 25mila insegnanti di sostegno è qualificante, sarà a favore degli alunni con disabilità -ha spiegato il premier-. E' un grande segnale che diamo al comparto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Il mioo daessore universitario era molto piùrispetto ad. Suglisiamo intervenuti con 400mln per il contatto del pubblico impiego e con 850mln all'anno nella legge di Bilancio come indennità a medici eda riconoscere già dal 1 gennaio 2021". Lo ha detto Giuseppealla conferenza di fine anno. "Per gliglinon sono elevati, dovremo fare qualcosa di più. Ma stiamo lavorando per migliorare la qualità dell'insegnamento: il Piano pluriennale con 25miladi sostegno è qualificante, sarà a favore degli alunni con disabilità -ha spiegato il premier-. E' un grande segnale che diamo al comparto ...

L'Inter non farà spese folli a gennaio, ma dovrà ridurre le uscite: nel piano di austerity di Zhang, possibile nuovo accordo sugli stipendi ...

La crisi economica ha colpito anche il mondo del calcio e per questo motivo sarà essenziale comportarsi in maniera accorta tenendo d'occhio il bilancio More ...

L'Inter non farà spese folli a gennaio, ma dovrà ridurre le uscite: nel piano di austerity di Zhang, possibile nuovo accordo sugli stipendi