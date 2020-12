Conte: ‘stipendi infermieri e insegnanti? Mio stipendio da prof più modesto di altri Paesi’ (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) – “Il mio stipendio da professore universitario era molto più modesto rispetto ad altri Paesi. Sugli stipendi siamo intervenuti con 400mln per il contatto del pubblico impiego e con 850mln all’anno nella legge di Bilancio come indennità a medici e infermieri da riconoscere già dal 1 gennaio 2021”. Lo ha detto Giuseppe Conte alla conferenza di fine anno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic (Adnkronos) – “Il miodaessore universitario era molto piùrispetto adPaesi. Sugli stipendi siamo intervenuti con 400mln per il contatto del pubblico impiego e con 850mln all’anno nella legge di Bilancio come indennità a medici eda riconoscere già dal 1 gennaio 2021”. Lo ha detto Giuseppealla conferenza di fine anno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

