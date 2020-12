Con 6 gol e 5 assist | Gattuso è quello che ha fatto fruttare di più i cinque cambi

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Gazzetta dello Sport pone l’accento oggi sull’importanza che l’introduzione della 5 sostituzioni sta avendo nel nostro campionato, pubblicando una special classifica in cui conta il numero di gol edei calciatori subentrati dalla panchina. Primo in questa speciale classifica è il Napoli, la squadra azzurra infatti è quella che è riuscita a capitalizzare meglio iDall’inizio del campionato ad oggi, le scelte in corsa di Rinosono risultate determinanti in 11 situazioni: con i subentrati sono arrivate sei reti evincenti. Il Napoli ha potuto sa pieno la forza del suo organico mettendo in campo calciatori come Petagna e Politano, modificando in corsa il proprio gioco e anche il risultato. Seconda è l’Atalanta che ha ottenuto le stesse 6 ...