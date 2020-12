Come sta Schumacher? Parla il suo amico Luca Badoer: «Michael è un combattente» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Michael Schumacher dopo sette anni dal terribile incidente non molla. Luca Badoer, collaudatore e pilota della Ferrari, è da anni amico di famiglia e comunica le condizioni di salute dell’ex campione tedesco. Badoer ha dichiarato: «Michael è Michael! E’ un combattente e spero possa rimettersi presto». >> Mick Schumacher: vita e carriera del figlio del 7 volte campione Michael Le condizioni di Micheal Schumacher Sette anni fa Michael Schumacher ebbe il terribile incidente sulla pista da sci che gli provocò danni celebrali importanti. C’è molta riservatezza sugli aggiornamenti delle condizioni di salute dell’ex pilota di Formula 1. Sull’argomento ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020)dopo sette anni dal terribile incidente non molla., collaudatore e pilota della Ferrari, è da annidi famiglia e comunica le condizioni di salute dell’ex campione tedesco.ha dichiarato: «! E’ une spero possa rimettersi presto». >> Mick: vita e carriera del figlio del 7 volte campioneLe condizioni di MichealSette anni faebbe il terribile incidente sulla pista da sci che gli provocò danni celebrali importanti. C’è molta riservatezza sugli aggiornamenti delle condizioni di salute dell’ex pilota di Formula 1. Sull’argomento ...

