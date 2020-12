Capodanno Roma | vietati botti e fuochi d' artificio fino al 6 gennaio | l' ordinanza della sindaca Raggi

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ad', petardi, razzi e altri materiali esplodenti . Il divieto assoluto sarà in vigore a partire dalle 00:01 del 31 dicembre 2020alle ore 24:00 del 6...

MGiovannaLuini : Capodanno 2021: il programma di Oltre Tutto, concerto in streaming di Roma Capitale - CaressaGiovanni : A Roma il Capodanno è 'Oltre Tutto' con Nannini, Elodie, Diodato e Manuel Agnelli - Tele_Nicosia : Capodanno 2021, a Roma vietati botti e fuochi d’artificio - brandocanide : RT @ilmessaggeroit: Roma, a Capodanno vietati botti e fuochi d'artificio: l'ordinanza della Raggi - Giustin28002558 : Raga l agente ha spoilerato che domani ci saranno drammi IO giuro che scendo a Roma coi bengala frega nulla dei ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno Roma

RomaToday

«Garantire la sicurezza dei cittadini rappresenta la priorità, in un momento già critico per i nostri ospedali, che stanno fronteggiando un’emergenza» spiega la sindaca ...Arrivano da Venezia, Milano, Bergamo, Prato e Roma le proposte digital selezionate per il Capodanno 2020. Tra arte contemporanea, musica e letteratura.