Cagliari, Nainggolan è atterrato a Elmas (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ricomincia l’avventura di Radja Nainggolan a Cagliari. Il centrocampista belga, atterrato in giornata a Elmas ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore rossoblù: “Adesso si può parlare di me per quello che faccio sul campo e non solo per i motivi per i quali non giocavo. Ho letto cose assurde sul perchè non giocavo. Finalmente sono pronto per Cagliari, anche l’anno scorso era ‘finalmente’: ormai sono uno che viene spostato a destra e sinistra. Ho parlato con Di Francesco che mi voleva già in estate, ma non siamo riusciti a concretizzare il trasferimento. Vedo una squadra abbastanza forte, competitiva, alla quale mancava solo un po’ di continuità perchè la squadra è giovane. Spero quindi di mettere un po’ della mia esperienza al servizio della squadra per ottenere risultati che il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ricomincia l’avventura di Radja. Il centrocampista belga,in giornata aha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore rossoblù: “Adesso si può parlare di me per quello che faccio sul campo e non solo per i motivi per i quali non giocavo. Ho letto cose assurde sul perchè non giocavo. Finalmente sono pronto per, anche l’anno scorso era ‘finalmente’: ormai sono uno che viene spostato a destra e sinistra. Ho parlato con Di Francesco che mi voleva già in estate, ma non siamo riusciti a concretizzare il trasferimento. Vedo una squadra abbastanza forte, competitiva, alla quale mancava solo un po’ di continuità perchè la squadra è giovane. Spero quindi di mettere un po’ della mia esperienza al servizio della squadra per ottenere risultati che il ...

ZZiliani : #Nainggolan torna al Cagliari. D’altronde che te ne fai di un belga trentaduenne in parabola discendente quando ha… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter: è fatta per la cessione di Nainggolan Il belga torna al Cagliari in prestito secco… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, vicinissimo il ritorno di #Nainggolan al #Cagliari: prestito secco - Mediagol : #Cagliari, Nainggolan ritorna a casa: 'Voglio far parlare solo il campo, Di Francesco mi cercava dall'estate'… - IlmsgitSport : Nainggolan: «A Cagliari per ritrovare la gioia di giocare...» -