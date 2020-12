Brexit: ok ad accordo con Ue da Camera dei Comuni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Camera dei Comuni di Westminster ha approvato l'accordo commerciale post-Brexit tra Regno Unito e Ue, con 521 voti favorevoli e 73 contrari. A sostenere l'accordo, in modo compatto il partito ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ladeidi Westminster ha approvato l'commerciale post-tra Regno Unito e Ue, con 521 voti favorevoli e 73 contrari. A sostenere l', in modo compatto il partito ...

disinformatico : Antibufala: Sì, l’accordo per la #Brexit cita davvero Netscape Communicator e altro software di vent’anni fa come s… - matteosalvinimi : Grande soddisfazione per l'accordo raggiunto fra Regno Unito e UE, ora la Brexit è completa. Vittoria di democrazia… - SkyTG24 : Brexit, via libera all’accordo con l’Ue dal Parlamento del Regno Unito - tvbusiness24 : ??#Brexit, arriva l’okay della #Camera dei comuni all’accordo con l’#UE Sono 521 i voti favorevoli, adesso si guarda… - gemin_steven98 : RT @limesonline: ???? L'accordo su Brexit mette a rischio la sopravvivenza del Regno Unito -