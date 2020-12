Alexander Wang accusato di molestie (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alexander Wang nelle ultime ore è finito al centro di uno scandalo. Il noto stilista statunitense di origini taiwanesi, infatti, è stato accusato da una serie di modelli maschi e modelli trans di abusi sessuali. Nelle ultime ore Alexander Wang è stato etichettato come un vero e proprio predatore sessuale. Modelli e assistenti, ma anche studenti e commessi, infatti, hanno raccontato su Tik Tok e su Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 dicembre 2020)nelle ultime ore è finito al centro di uno scandalo. Il noto stilista statunitense di origini taiwanesi, infatti, è statoda una serie di modelli maschi e modelli trans di abusi sessuali. Nelle ultime oreè stato etichettato come un vero e proprio predatore sessuale. Modelli e assistenti, ma anche studenti e commessi, infatti, hanno raccontato su Tik Tok e su Articolo completo: dal blog SoloDonna

AlexanderWang: le pesanti accuse contro lo stilista taiwanese

