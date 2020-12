Age of Empires IV procede a tutta velocità nello sviluppo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Shannon Loftis di Microsoft ha deciso di aggiornare i fan di Age of Empires, riassumendo in un post sul sito ufficiale quanto fatto dagli sviluppatori in questo 2020, tra le Definitive Edition di Age of Empires II e III e il continuo sviluppo di Age of Empires IV. Per quanto riguarda l'atteso nuovo capitolo, arrivano notizie decisamente positive da Loftis, che ci conferma che il titolo è già giocabile interamente e che sarà un Age of Empires in tutto e per tutto. "Stiamo facendo grandi progressi su Age of Empires IV. Stiamo letteralmente giocando a questo gioco ogni singolo giorno, sia a Washington che a Vancouver". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Shannon Loftis di Microsoft ha deciso di aggiornare i fan di Age of, riassumendo in un post sul sito ufficiale quanto fatto dagli sviluppatori in questo 2020, tra le Definitive Edition di Age ofII e III e il continuodi Age ofIV. Per quanto riguarda l'atteso nuovo capitolo, arrivano notizie decisamente positive da Loftis, che ci conferma che il titolo è già giocabile interamente e che sarà un Age ofin tutto e per tutto. "Stiamo facendo grandi progressi su Age ofIV. Stiamo letteralmente giocando a questo gioco ogni singolo giorno, sia a Washington che a Vancouver". Leggi altro...

