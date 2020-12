Whirlpool, al Mise assicurata la Cgi: mancano però le prospettive per Napoli (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Non è arrivata nemmeno oggi la “fumata bianca” per i quasi 400 operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli Est. E’ terminato solo poco fa l’ennesimo tavolo al ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza del sito napoletano, chiuso per volere della multinazionale americana dallo scorso 31 ottobre. Al vertice, in videoconferenza, convocato dalla sottosegretaria allo Sviluppo, Alessandra Todde hanno partecipato, oltre alle sigle sindacali, anche rappresentanze del ministero del Lavoro e di Invitalia. Insieme a loro hanno preso parte anche delegazioni del Comune di Napoli e della Regione Campania. “L’obiettivo del tavolo di oggi – ha spiegato la Todde nel corso dell’incontro – è dare evidenza al tema relativo agli ammortizzatori sociali e alla copertura dei dipendenti”. Nodo già ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Non è arrivata nemmeno oggi la “fumata bianca” per i quasi 400 operai dello stabilimentodiEst. E’ terminato solo poco fa l’ennesimo tavolo al ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza del sito napoletano, chiuso per volere della multinazionale americana dallo scorso 31 ottobre. Al vertice, in videoconferenza, convocato dalla sottosegretaria allo Sviluppo, Alessandra Todde hanno partecipato, oltre alle sigle sindacali, anche rappresentanze del ministero del Lavoro e di Invitalia. Insieme a loro hanno preso parte anche delegazioni del Comune die della Regione Campania. “L’obiettivo del tavolo di oggi – ha spiegato la Todde nel corso dell’incontro – è dare evidenza al tema relativo agli ammortizzatori sociali e alla copertura dei dipendenti”. Nodo già ...

