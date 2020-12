Via libera al progetto per la realizzazione della nuova rotatoria di Formigosa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Approvato con decreto del Presidente della Provincia il progetto definitivo per la realizzazione della nuova rotatoria di Formigosa all’incrocio tra la ex S.S. 482 “Alto Polesana” e il collegamento con via Gatti. Contestualmente è stato dato l’ok per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera che avrà un costo complessivo di 1.450.000 euro. A finanziarla saranno l’ente di Palazzo di Bagno con 400 mila euro, il Comune di Mantova con 350 mila e Regione Lombardia con 700.000 euro. Nell’area portuale di Valdaro, in fregio alla ex S.S. 482, “Alto Polesana”, sono state realizzate importanti opere di urbanizzazione finalizzate allo sviluppo della stessa area portuale.Per garantire collegamenti funzionali con la zona è necessario realizzare un ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Approvato con decreto del PresidenteProvincia ildefinitivo per ladiall’incrocio tra la ex S.S. 482 “Alto Polesana” e il collegamento con via Gatti. Contestualmente è stato dato l’ok per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera che avrà un costo complessivo di 1.450.000 euro. A finanziarla saranno l’ente di Palazzo di Bagno con 400 mila euro, il Comune di Mantova con 350 mila e Regione Lombardia con 700.000 euro. Nell’area portuale di Valdaro, in fregio alla ex S.S. 482, “Alto Polesana”, sono state realizzate importanti opere di urbanizzazione finalizzate allo sviluppostessa area portuale.Per garantire collegamenti funzionali con la zona è necessario realizzare un ...

