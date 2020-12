Vaccino a De Luca, il chirurgo del Cotugno: 'La sua fiala doveva essere la mia. Ma non è l'unico' (Di martedì 29 dicembre 2020) Continuano le polemiche sul Vaccino anti coronavirus al Governatore della Campania Vincenzo De Luca , che non rientrava tra coloro da vaccinare nei primi giorni, ma che ha deciso lo stesso di farsi ... Leggi su leggo (Di martedì 29 dicembre 2020) Continuano le polemiche sulanti coronavirus al Governatore della Campania Vincenzo De, che non rientrava tra coloro da vaccinare nei primi giorni, ma che ha deciso lo stesso di farsi ...

matteograndi : Arriva il vaccino a tempo di record. Il popolo: “il vaccino è una truffa, se hanno coraggio si vaccinino prima i po… - matteosalvinimi : Quanto a De Luca e al vaccino, brutto spettacolo da parte di un politico: mia mamma mi ha insegnato a non scavalcare la fila. - NicolaPorro : ?? #Arcuri e #Speranza danno i numeri, l’Inghilterra vaccina a manetta, le bufale sui #contagi del Veneto. Questo e… - Luca__Pagani : RT @giobandnere: Il vaccino, chi vuole farlo è libero di farlo. Chi non vuole farlo è libero di non farlo. Questo si evince dalla “Costituz… - cicciodevilla : RT @Marco_dreams: 25 Giugno: Portato fuori a peso perché non voleva indossare la mascherina. 27 Dicembre: “De Luca? Ha fatto benissimo. E… -