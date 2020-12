Terremoto in Croazia, crollati asilo e ospedale: morta una bambina. “È come Hiroshima” (Di martedì 29 dicembre 2020) Terremoto Croazia, crollati asilo e ospedale Il centro di Petrinja, epicentro del sisma in Croazia, una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, sarebbe stato completamente distrutto dalla scossa di Terremoto di magnitudo 6.3 avvenuta oggi 29 dicembre. come riferiscono i media locali, per ora vi sarebbe una vittima accertata, una minore di 12 anni morta sotto le macerie. Secondo il sito vecernji.hr, che sta seguendo minuto dopo i minuto gli eventi dopo la scossa, tra gli edifici crollati ci sarebbero anche un asilo e un ospedale. Il sindaco di Petrinja, Darinko Dumbovic, ha raccontato: “Abbiamo tirato fuori dalle macerie un bambino di quattro anni, la città è distrutta, non si può ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020)Il centro di Petrinja, epicentro del sisma in, una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, sarebbe stato completamente distrutto dalla scossa didi magnitudo 6.3 avvenuta oggi 29 dicembre.riferiscono i media locali, per ora vi sarebbe una vittima accertata, una minore di 12 annisotto le macerie. Secondo il sito vecernji.hr, che sta seguendo minuto dopo i minuto gli eventi dopo la scossa, tra gli edificici sarebbero anche une un. Il sindaco di Petrinja, Darinko Dumbovic, ha raccontato: “Abbiamo tirato fuori dalle macerie un bambino di quattro anni, la città è distrutta, non si può ...

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 6.4 alle ore 12:19 con epicentro nell'area di Petrinja in #Croazia: avvertita distintamente… - ITChardonnay : RT @effesronfleek: Ma in che senso il #Terremoto è stato in Croazia ma si è sentito in tutta Italia? Mi trema il culo (letteralmente) http… - StormyTrixReal : ricapitolando: nelle ultime 4 ore c'è stato un terremoto in Croazia, uno a Padova e uno a verona raga, sta cosa non… -