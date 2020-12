Rientro a scuola 7 gennaio: forse troppo presto, in ogni caso meglio poche ore integrate dalla DAD, no uscite a orari assurdi (Di martedì 29 dicembre 2020) Rientro a scuola il 7 gennaio: secondo l'intesa Stato Regioni, la data viene confermata (salvo impedimenti dell'ultima ora) ma il Rientro degli studenti delle scuole secondarie di II grado avverrà prima al 50% e poi al 75%. Le disposizioni dle DPCM del 3 dicembre valgono al momento fino al 3 dicembre ma con alta probabilità dovranno essere ancora prorogate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020)il 7: secondo l'intesa Stato Regioni, la data viene confermata (salvo impedimenti dell'ultima ora) ma ildegli studenti delle scuole secondarie di II grado avverrà prima al 50% e poi al 75%. Le disposizioni dle DPCM del 3 dicembre valgono al momento fino al 3 dicembre ma con alta probabilità dovranno essere ancora prorogate. L'articolo .

