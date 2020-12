Per ‘cancellare’ i debiti pubblici la Bce deve congelarli nel suo bilancio. E monetizzarli (Di martedì 29 dicembre 2020) Cancellare il debito come ha proposto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, formalmente non si può, ma la Banca Centrale Europea di Christine Lagarde potrebbe (se volesse) congelarlo nel suo bilancio – che poi concretamente sarebbe la stessa cosa. Il rischio legato all’enorme debito pubblico italiano (2600 miliardi, oltre il 160% su Pil) oggi sembra inesistente ma prima o poi esploderà. La Bce attualmente copre il nostro debito pubblico e quindi il governo Conte è fortunato: i mercati finanziari ci stanno premiando. Le banche d’affari addirittura pagano per acquistare i nostri titoli di Stato che fino a 5 anni di scadenza offrono rendimenti sottozero o zero; e pretendono solo rendimenti dello 0,6% per il debito che scadrà tra 10 anni. I mercati sono rassicurati per il fatto che il rapporto tra spesa per interessi e totale delle entrate pubbliche è pari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Cancellare il debito come ha proposto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, formalmente non si può, ma la Banca Centrale Europea di Christine Lagarde potrebbe (se volesse) congelarlo nel suo– che poi concretamente sarebbe la stessa cosa. Il rischio legato all’enorme debito pubblico italiano (2600 miliardi, oltre il 160% su Pil) oggi sembra inesistente ma prima o poi esploderà. La Bce attualmente copre il nostro debito pubblico e quindi il governo Conte è fortunato: i mercati finanziari ci stanno premiando. Le banche d’affari addirittura pagano per acquistare i nostri titoli di Stato che fino a 5 anni di scadenza offrono rendimenti sottozero o zero; e pretendono solo rendimenti dello 0,6% per il debito che scadrà tra 10 anni. I mercati sono rassicurati per il fatto che il rapporto tra spesa per interessi e totale delle entrate pubbliche è pari ...

