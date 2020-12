Maltempo, ancora codice giallo per rischio idrogeologico (Di martedì 29 dicembre 2020) Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo Leggi su lagazzettadelserchio (Di martedì 29 dicembre 2020) Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo

3BMeteo : La mareggiata che ha interessato #Napoli ieri sera. La situazione stamane #29dicembre La cronaca #maltempo:… - DPCgov : ??????Neve, temporali e venti di burrasca. Leggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse del #25dicembre ??… - infoitsalute : Maltempo Lombardia, ancora blackout per neve in provincia di Bergamo - Primonumero : Ancora pioggia e neve in alto Molise: il maltempo non molla - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: #Maltempo, ancora codice giallo per pioggia e temporali in tutta la Toscana -