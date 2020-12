L’annuncio di Amadeus: «Ibrahimovic ospite fisso a Sanremo 2021» (Di martedì 29 dicembre 2020) Amadeus ha annunciato la presenza di Zlatan Ibrahimovic al prossimo Festival di Sanremo Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso del Festival di Sanremo 2021. Dopo le voci delle ultime settimane, la conferma è arrivata da parte del presentatore e direttore artistico della manifestazione Amadeus; nel corso della conferenza stampa di presentazione della trasmissione di fine anno di Rai1, L’anno che verrà. «Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020)ha annunciato la presenza di Zlatanal prossimo Festival diZlatansaràdel Festival di. Dopo le voci delle ultime settimane, la conferma è arrivata da parte del presentatore e direttore artistico della manifestazione; nel corso della conferenza stampa di presentazione della trasmissione di fine anno di Rai1, L’anno che verrà. «Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del festival didi Zlatan, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di». Leggi su Calcionews24.com

