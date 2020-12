Inter, niente spese folli e riduzioni dei costi: ecco i temi del vertice di Appiano Gentile (Di martedì 29 dicembre 2020) Si è svolto oggi ad Appiano Gentile il tanto atteso vertice tra Conte e la società nerazzurra: ecco i temi trattati nel summit Tra un allenamento e l’altro si è svolto oggi ad Appiano Gentile il tanto atteso vertice tra Conte e la società nerazzurra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre al tecnico, ai due a.d. Beppe Marotta e Alessandro Antonello e al d.s. Piero Ausilio, c’era anche Lele Oriali e, soprattutto, collegato in video conferenza da Nanchino, il presidente Steven Zhang (non si sa ancora quando tornerà in Italia visti gli impegni per il nuovo sponsor del club). L’incontro di oggi ha portato a un allineamento sulle strategie del club che sono state condivise da tutti. Dall’addio probabile di Eriksen (e quello di Nainggolan) alla ricerca ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Si è svolto oggi adil tanto attesotra Conte e la società nerazzurra:trattati nel summit Tra un allenamento e l’altro si è svolto oggi adil tanto attesotra Conte e la società nerazzurra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre al tecnico, ai due a.d. Beppe Marotta e Alessandro Antonello e al d.s. Piero Ausilio, c’era anche Lele Oriali e, soprattutto, collegato in video conferenza da Nanchino, il presidente Steven Zhang (non si sa ancora quando tornerà in Italia visti gli impegni per il nuovo sponsor del club). L’incontro di oggi ha portato a un allineamento sulle strategie del club che sono state condivise da tutti. Dall’addio probabile di Eriksen (e quello di Nainggolan) alla ricerca ...

ZZiliani : Tra #Milan e #Inter c'è un solo punto di differenza: praticamente niente. Ma in quanto a vivacità di gioco, positiv… - solopallone : Vertice Inter, niente acquisti ma 'unità intenti' Zhang-Conte - dbollini : Non so. ma il comportamento dell'Inter con Nainggolan non è da grande squadra. Proprio per niente - interclubpavia : Vertice Inter, niente acquisti ma 'unità intenti' Zhang-Conte - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter, il vertice ad Appiano: mercato “equilibrato” e riduzione costi: Un’ora circa di vertice… -