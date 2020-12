Gli italiani producono meno rifiuti e riciclano di più. I numeri del report Ispra (Di martedì 29 dicembre 2020) Le famiglie italiane nel 2019 hanno prodotto 30 milioni circa di tonnellate di rifiuti: sono aumentati al Nord rispetto all’anno precedente (14 milioni 500 mila tonnellate), mentre sono diminuiti al Centro (6 milioni 600 mila tonnellate) e al Sud (9 milioni di tonnellate). Ogni italiano, nell’ultimo anno, ha prodotto 500 chili di rifiuti. Al Centro la produzione “pro capite” è stata di 548 chilogrammi; al Nord di 518 e al Sud di 445. L’Emilia Romagna si conferma la regione con la più elevata produzione per abitante: 663 chilogrammi a testa. Seguono la Toscana, la Valle d’Aosta, la Liguria, le Marche, l’Umbria e il Lazio. Sono soprattutto le Regioni meridionali che fanno registrare una diminuzione dei rifiuti urbani; soprattutto in Molise, Calabria e Sicilia. Le tre province che producono più rifiuti ... Leggi su formiche (Di martedì 29 dicembre 2020) Le famiglie italiane nel 2019 hanno prodotto 30 milioni circa di tonnellate di: sono aumentati al Nord rispetto all’anno precedente (14 milioni 500 mila tonnellate), mentre sono diminuiti al Centro (6 milioni 600 mila tonnellate) e al Sud (9 milioni di tonnellate). Ogni italiano, nell’ultimo anno, ha prodotto 500 chili di. Al Centro la produzione “pro capite” è stata di 548 chilogrammi; al Nord di 518 e al Sud di 445. L’Emilia Romagna si conferma la regione con la più elevata produzione per abitante: 663 chilogrammi a testa. Seguono la Toscana, la Valle d’Aosta, la Liguria, le Marche, l’Umbria e il Lazio. Sono soprattutto le Regioni meridionali che fanno registrare una diminuzione deiurbani; soprattutto in Molise, Calabria e Sicilia. Le tre province chepiù...

EleonoraEvi : Vedere politici mettersi in fila per omaggiare un truffatore, condannato e carcerato è vomitevole. Leader di spicc… - matteosalvinimi : Ottimo risultato... Gli italiani alla prima occasione utile presenteranno un conto unico. - Ettore_Rosato : Gli italiani hanno il diritto di essere informati correttamente,le istituzioni il dovere di farlo.Vinciamo scettici… - GiulioMastrogi6 : @LaNotiziaTweet E anche i verdi e tutti gli italiani onesti,i ladri dall'altra parte - mario95330918 : @LegaSalvini Questo governo allo sbando arrivera’ fino al 2023. Ci arriveranno anche gli italiani, in quale stato non si sa -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Brexit, commercio, lavoro, studenti e turisti: cosa cambia ora per gli italiani Corriere della Sera Napoli, Enzo Amendola: "Auspici? Che in città i Palazzi collaborino"

Idee per il 2021, ministro per gli Affari europei nel Conte II, Amendola nel 2006 era stato segretario del Pd campano ...

La pandemia costerà a ciascun veneto 9.200 euro nel 2020. Il Veneto ha perso 45 miliardi, Roma ce ne ha ridati 3, appena il 6,7%

(di Stefano Tenedini) Se siete single il 2020 vi ha fatto perdere 9200 euro di fatturato, o di stipendio. Se siete sposati con un paio di bambini, arriviamo a quasi 37 mila euro che non si sono fatti ...

Idee per il 2021, ministro per gli Affari europei nel Conte II, Amendola nel 2006 era stato segretario del Pd campano ...(di Stefano Tenedini) Se siete single il 2020 vi ha fatto perdere 9200 euro di fatturato, o di stipendio. Se siete sposati con un paio di bambini, arriviamo a quasi 37 mila euro che non si sono fatti ...