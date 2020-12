Gli allenatori di serie A non hanno dubbi | “Inter, sei la favorita per lo scudetto” (Di martedì 29 dicembre 2020) Gli allenatori della serie A sono quasi tutti d’accordo: sarà l’Inter a vincere lo scudetto. Il sondaggio svolto da “Italpress” tra i tecnici italiani svela anche qual è la squadra… L'articolo Gli allenatori di serie A non hanno dubbi “Inter, sei la favorita per lo scudetto” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020) GlidellaA sono quasi tutti d’accordo: sarà l’a vincere lo. Il sondaggio svolto da “Italpress” tra i tecnici italiani svela anche qual è la squadra… L'articolo GlidiA non, sei laper lo” proviene da Meteoweek.com.

RealPiccinini : @MarcoMacagnino5 I pronostici li sbaglia solo chi li fa... ?? E sullo scudetto, ripeto: per gli investimenti fatti (… - zazoomblog : Gli allenatori di serie A non hanno dubbi “Inter sei la favorita per lo scudetto” - #allenatori #serie #hanno… - UgoBaroni : RT @CorSport: ?? Chi sarà la squadra vincitrice dello #Scudetto? ?? Quali club e giocatore possono essere considerati le rivelazioni del camp… - francof61060455 : Due belle notizie,anche se passeggiere. Migliaia di medici e operatori sanitari non si fanno vaccinare,certi per or… - Federugby : ?? @Gazzettino : @JakePolledri giocatore dell'anno?? Il numero 8 di #Italrugby e del #Gloucester, con 50 voti, ha ot… -