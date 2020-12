Fran Lebowitz: una vita a New York, ecco il trailer (Di martedì 29 dicembre 2020) Arriva il trailer di Fran Lebowitz: una vita a New York, segnando il ritorno a sorpresa di Martin Scorsese Martin Scorsese torna a sorpresa con una serie lanciata su Netflix. Risale a poco più di un anno fa, infatti, il rilascio di The Irishman, pellicola che nell’ultima edizione degli Oscar ha ricevuto ben 10 candidature. Oggi è arrivato l’annuncio tanto atteso: dall’8 gennaio potremo assistere alla sua nuova fatica, una produzione ispirata a Fran Lebowitz. A differenza del lavoro precedente, che ha avuto prima una distribuzione limitata in sala, il nuovo progetto sarà distribuito direttamente su Netflix. trailer e trama Fran Lebowitz sa cosa le piace e cosa non le piace…e lo comunica senza imbarazzo. Da vera ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 dicembre 2020) Arriva ildi: unaa New, segnando il ritorno a sorpresa di Martin Scorsese Martin Scorsese torna a sorpresa con una serie lanciata su Netflix. Risale a poco più di un anno fa, infatti, il rilascio di The Irishman, pellicola che nell’ultima edizione degli Oscar ha ricevuto ben 10 candidature. Oggi è arrivato l’annuncio tanto atteso: dall’8 gennaio potremo assistere alla sua nuova fatica, una produzione ispirata a. A differenza del lavoro precedente, che ha avuto prima una distribuzione limitata in sala, il nuovo progetto sarà distribuito direttamente su Netflix.e tramasa cosa le piace e cosa non le piace…e lo comunica senza imbarazzo. Da vera ...

