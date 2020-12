Fiat - Amazon Alexa arriva sulla Nuova 500

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il gruppo FCA ehanno ampliato la loro collaborazione con l'integrazione dinell'infotainment della500. L'assistente vocale del colosso americano dell'e-commerce, proposto nell'ambito dei servizi Uconnect, per il momento è disponibile solo per i proprietari italiani della citycar a zero emissioni, ma nel corso del 2021 sarà implementato anche su altri modelli del costruttore e offerto in altri mercati, come Austria, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Basta la parola. Il sistema permette di ricorrere al ai comandi vocali, e all'uso del linguaggio naturale, per riprodurre brani musicali, ascoltare notizie e consultare le condizioni meteo. Ma grazie alla funzione Myè inoltre possibile di interagire con l'auto da remoto per bloccare e sbloccare le porte, controllare il ...