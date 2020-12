Fabio Aru ai Mondiali di ciclocross? Il CT Fausto Scotti: “Mi piacerebbe, il cross gli fa benissimo” (Di martedì 29 dicembre 2020) Fabio Aru potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra. La Nazionale potrebbe tornare ad abbracciare il Cavaliere dei Quattro Mori, ma il grande rientro con l’Italia non avverrebbe in una competizione di ciclismo su strada. Si sta infatti parlando di ciclocross, specialità in cui il sardo si è cimentato negli ultimi tre giorni con l’obiettivo di rilanciarsi in vista della prossima stagione su asfalto. Il vincitore della Vuelta di Spagna 2015 ha conquistato un buon quarto posto domenica scorsa al cross Ancona Le Velò, mentre oggi ha faticato terribilmente nel fango di San Fior (dove il parterre era decisamente più qualificato) e si è dovuto accontentare della 15ma posizione. Chiaramente Fabio Aru sta gareggiando soltanto con l’intento di trovare il giusto feeling con la bicicletta, senza alcuna velleità ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020)Aru potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra. La Nazionale potrebbe tornare ad abbracciare il Cavaliere dei Quattro Mori, ma il grande rientro con l’Italia non avverrebbe in una competizione di ciclismo su strada. Si sta infatti parlando di, specialità in cui il sardo si è cimentato negli ultimi tre giorni con l’obiettivo di rilanciarsi in vista della prossima stagione su asfalto. Il vincitore della Vuelta di Spagna 2015 ha conquistato un buon quarto posto domenica scorsa alAncona Le Velò, mentre oggi ha faticato terribilmente nel fango di San Fior (dove il parterre era decisamente più qualificato) e si è dovuto accontentare della 15ma posizione. ChiaramenteAru sta gareggiando soltanto con l’intento di trovare il giusto feeling con la bicicletta, senza alcuna velleità ...

