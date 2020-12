Attenzione a questa criptovaluta: ecco cosa sta succedendo in tutto il mondo (Di martedì 29 dicembre 2020) Una incredibile notizia sulle criptovalute è quella che vi stiamo dando questa sera. Sono infatti diversi i giorni che si parla dell’incredibile caduta di Ripple che è stata citata in giudizio in America per alcune presunte violazioni sulle vendite di XRP. La SEC, uno dei maggiori organi statunitensi, ha infatti sottolineato che Ripple non avrebbe potuto vendere e per questo motivo in tutto il mondo si stanno smuovendo tantissimi mercati finanziari. Uno su tutti ovviamente è proprio quello di XRP che qualche settimana fa era balzato dai 0,20 dollari ai 0,75 dollari con un aumento addirittura più elevato di quello che ebbe Bitcoin qualche anno fa. Il periodo di luce non è durato tantissimo però, infatti oggi Ripple vale 0,20 dollari ed il suo valore rischia ancora di scendere. Infatti subito dopo le vicende giudiziarie in tanti hanno ... Leggi su android-news.eu (Di martedì 29 dicembre 2020) Una incredibile notizia sulle criptovalute è quella che vi stiamo dandosera. Sono infatti diversi i giorni che si parla dell’incredibile caduta di Ripple che è stata citata in giudizio in America per alcune presunte violazioni sulle vendite di XRP. La SEC, uno dei maggiori organi statunitensi, ha infatti sottolineato che Ripple non avrebbe potuto vendere e per questo motivo inilsi stanno smuovendo tantissimi mercati finanziari. Uno su tutti ovviamente è proprio quello di XRP che qualche settimana fa era balzato dai 0,20 dollari ai 0,75 dollari con un aumento addirittura più elevato di quello che ebbe Bitcoin qualche anno fa. Il periodo di luce non è durato tantissimo però, infatti oggi Ripple vale 0,20 dollari ed il suo valore rischia ancora di scendere. Infatti subito dopo le vicende giudiziarie in tanti hanno ...

Il 2020 è stato senza dubbio l’anno della pandemia. Ed è ovviamente intorno a questo tema che si è concentrato l’operato dell’amministrazione comunale di Monte Urano. Un ...

Il vaccino Covid domani arriverà in Liguria: attenzione massima per mantenere il tasso RT entro l'1

Domani, mercoledì 30 dicembre, dalle 9.30 ed entro le 14, i vaccini contro il Covid-19 saranno consegnati nei 14 centri sanitari della Liguria. La conferma è arrivata stasera direttamente dal presiden ...

