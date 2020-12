Amadeus conferma: “Ibrahimovic sarà ospite fisso a Sanremo 2021” (Di martedì 29 dicembre 2020) Amadeus, presentatore e direttore artistico del prossimo (e del precedente) Festival di Sanremo ha confermato una voce che aveva iniziato a circolare qualche settimana fa: Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso – quindi per tutte e cinque le puntate – della rassegna. Queste le parole del conduttore in occasione della conferenza stampa di presentazione dello show di fine anno L’anno che verrà: “È un altro colpo di Sanremo: Ibra non salterà nessuna partita del Milan“. Il Festival si terrà dal 2 al 6 marzo. Mercoledì 3 è in calendario Milan-Udinese, ma gli orari dalla sesta giornata di ritorno in poi non sono ancora stati comunicati. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020), presentatore e direttore artistico del prossimo (e del precedente) Festival dihato una voce che aveva iniziato a circolare qualche settimana fa: Zlatan– quindi per tutte e cinque le puntate – della rassegna. Queste le parole del conduttore in occasione della conferenza stampa di presentazione dello show di fine anno L’anno che verrà: “È un altro colpo di: Ibra non salterà nessuna partita del Milan“. Il Festival si terrà dal 2 al 6 marzo. Mercoledì 3 è in calendario Milan-Udinese, ma gli orari dalla sesta giornata di ritorno in poi non sono ancora stati comunicati. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

rtl1025 : ?? @AchilleIDOL ed @Elodiedipa saranno a #Sanremo2021. Lo conferma Amadeus: '#Elodie sarà con me, sarà una delle don… - valemontalti : RT @rtl1025: ?? @AchilleIDOL ed @Elodiedipa saranno a #Sanremo2021. Lo conferma Amadeus: '#Elodie sarà con me, sarà una delle donne del fest… - DomaniGiornale : Il piano della Rai è mettere gli spettatori e gli artisti «in una bolla» in attesa di accedere al teatro Ariston. I… - peppe_zk : RT @Spettakolo_mag: La conferma arriva da #Amadeus: @AchilleIDOL ospite fisso di @SanremoRai #Sanremo2021 @Elodiedipa una delle conduttrici… - WGladiator4 : RT @rtl1025: ?? @AchilleIDOL ed @Elodiedipa saranno a #Sanremo2021. Lo conferma Amadeus: '#Elodie sarà con me, sarà una delle donne del fest… -