The Elder Scrolls sulla scia di The Witcher con una serie TV targata Netflix?

Il franchise di The Elder Scrolls di Bethesda Softworks è senza dubbio la più grande serie di giochi di ruolo al mondo con l'ultimo capitolo, Skyrim che continua a rimanere popolare. Sappiamo che The Elder Scrolls VI è in fase di sviluppo al momento, anche se non si sa in cosa consisterà e tutto ciò che abbiamo visto è un breve teaser trailer che in pratica ha appena confermato che il titolo esiste. Potrebbe volerci ancora un po' prima di saperne di più, ma nel frattempo c'è un nuovo rumor segnalato dall'insider Daniel Richtman questa settimana che dice che Netflix sta lavorando a uno spettacolo basato su The Elder Scrolls e che sarà grande quanto la serie TV di The Witcher.

Secondo un recente rumor, sembra che l'insider Daniel Richtman abbia affermato che Netflix sta lavorando a una serie TV su The Elder Scrolls.

