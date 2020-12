Scopre di essere positivo e tenta il suicidio sparandosi in testa: gravissimo 84enne a Ostia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tragedia ieri pomeriggio ad Ostia, lungomare della Capitale. Un uomo di 84 anni, ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola alla testa. Secondo gli investigatori, dopo aver scoperto di essere positivo al covid, l’anziano avrebbe preso la sua pistola e avrebbe fatto fuoco. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i poliziotti del distretto Lido e i colleghi della prevenzione e crimine Abruzzo. L?84 enne è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Grassi di Ostia. Si legge sul Messaggero: Sull’episodio indagano gli agenti del X Distretto Lido. Dagli elementi raccolti e dalla testimonianza fornita dalla donna, l’ipotesi più accreditata dagli investigatori è quella del tentato suicidio. La pistola, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tragedia ieri pomeriggio ad, lungomare della Capitale. Un uomo di 84 anni, hato ilun colpo di pistola alla. Secondo gli investigatori, dopo aver scoperto dial covid, l’anziano avrebbe preso la sua pistola e avrebbe fatto fuoco. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i poliziotti del distretto Lido e i colleghi della prevenzione e crimine Abruzzo. L?84 enne è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Grassi di. Si legge sul Messaggero: Sull’episodio indagano gli agenti del X Distretto Lido. Dagli elementi raccolti e dalla testimonianza fornita dalla donna, l’ipotesi più accreditata dagli investigatori è quella delto. La pistola, ...

