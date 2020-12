Scopre di essere positivo al Covid | si spara alla testa

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Un 84enne romano è ricoverato in gravissime condizioni dopo essersito: aveva scoperto dial. L’uomo si trovava in casa con la moglie, che ad un certo punto ha sentito un tonfo provenire dstanza vicina. Pensando che il marito fosse caduto, è subito accorsa. La donna ha trovato l’uomo riverso in una pozza di sangue, e pensava fosse caduto sbattendo violentemente la. Ma da accertamenti successivi e dTAC, sono stati rinvenuti al’interno della tempia dell’uomo frammenti di osso e di proiettile. Circostanza che quindi fa pensare a un tentato suicidio. Da ulteriori esami, l’uomo è risultatoalcon una polmonite già in corso. È ...