Saronno, disagi e ritardi per la neve. Il sindaco chiede scusa ai cittadini (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mattinata assolutamente da dimenticare per la città di Saronno e i saronnesi. Come accaduto in diverse zone della Lombardia, anche a Saronno la grande nevicata di questa mattina, 28 dicembre, ha procurato molti disagi, soprattutto a coloro i quali dovevano recarsi a lavoro. La situazione più critica si è verificata al sottopasso della Stazione di

SARONNO – “Situazione neve a Saronno: quella che si sta verificando è figlia di un appalto con Amsa predisposto dall’Amministrazione precedente che evidentemente va ...

Mattinata di disagi su strade e ferrovia per la neve che fino alle 11 è caduta copiosa su tutta la Lombardia e le province di Milano, Como e Varese.

