Random | il rapper di “Chiasso” a Sanremo 2021

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Emanuele Caso, o meglio, è un giovanedi origini campane ma di adozione romagnola che negli ultimi anni si è imposto sulla scena musicale italiana. Al Festival diedizionesarà presente in gara insieme ai Big con la canzone Torno a te.e l’amore per la musica Emanuele nasce nel 2001 a Massa di Somma in provincia di Napoli, ma all’età di due anni si trasferisce insieme alla famiglia a Riccione. Sarà proprio in riviera che nascerà il suo amore per il rap e il sogno di fare del canto il suo lavoro e la sua vita. Tema cardine della sua crescita è proprio la musica: da giovanissimo inizia a suonare la batteria, il basso, la chitarra e il pianoforte. La sua famiglia è molto religiosa e i genitori sono dei pastori evangelici. Fin da subito non si accontenta delle ...