Prete positivo al covid fa bere i fedeli dallo stesso calice/ Video choc a Lungro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un Prete positivo al covid ha fatto bere i propri fedeli dallo stesso calice durante una messa celebrata negli scorsi giorni in quel di Lungro Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 28 dicembre 2020) Unalha fattoi propridurante una messa celebrata negli scorsi giorni in quel di

fanpage : Si cerca di ricostruire l'accaduto per contattare tutti i partecipanti. Hanno bevuto dallo stesso calice del prete… - HuffPostItalia : Il prete è positivo, decine di fedeli bevono dal suo calice: chiusa una cattedrale in Calabria - SirDistruggere : Selezione naturale ed empatia zero. - Carla12450515 : Calabria, prete positivo al covid fa bere decine di fedeli dallo stesso calice. - Peplamg13 : RT @_Sazed: Ma perché mai chiudere le chiese? Mica sono come teatri o musei. Da loro le regole si rispettano. -