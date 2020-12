Pisa-Frosinone: formazioni e dove vederla (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mercoledì 30 Dicembre 2020 nello Stadio Romeo Anconetani alle ore 17:00 si disputerà la partita Pisa-Frosinone di Serie B. Il Pisa si trova al decimo posto con 19 punti, e arriva da una striscia altalenante, con una vittoria con il Pordenone e un pareggio con il Pescara. Poi ha vinto con il Lecce e ha pareggiato due volte consecutivamente con Chievo e Pisa. Il Frosinone si trova al 6 posto cn 25 punti e arriva da una striscia altalenante, con un pareggio con il Lecce e una vittoria con la Reggiana. Poi ha pareggiato con Salernitana, ha perso con il Cittadella e ha pareggiato con il Pordenone. Pisa-Frosinone: quali saranno le probabili formazioni? Pisa (4-3-1-2):Perilli, Pisano, Benedetti, Caracciolo, Belli, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mercoledì 30 Dicembre 2020 nello Stadio Romeo Anconetani alle ore 17:00 si disputerà la partitadi Serie B. Ilsi trova al decimo posto con 19 punti, e arriva da una striscia altalenante, con una vittoria con il Pordenone e un pareggio con il Pescara. Poi ha vinto con il Lecce e ha pareggiato due volte consecutivamente con Chievo e. Ilsi trova al 6 posto cn 25 punti e arriva da una striscia altalenante, con un pareggio con il Lecce e una vittoria con la Reggiana. Poi ha pareggiato con Salernitana, ha perso con il Cittadella e ha pareggiato con il Pordenone.: quali saranno le probabili(4-3-1-2):Perilli,no, Benedetti, Caracciolo, Belli, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Frosinone SERIE BKT - Designazioni 16ª Giornata di andata: Pisa-Frosinone a Fabbri Tuttofrosinone L’impresa del Frosinone: 11 in campo e solo Tabanelli in panchina, ma è pari! E per mercoledì…

I gialloazzurri impongono il pari al Pordenone nonostante una situazione indisponibili resa critica dal Covid. Sembrava destinato ad una disfatta, e invece il Frosinone è riuscito nell’impesa di impor ...

SERIE B, GLI ARBITRI DELLA 16.MA GIORNATA

Le designazioni arbitrali della 16/a giornata di Serie B, in programma mercoledi' 30 dicembre. Chievo-Venezia (Irrati, h. 21), Cittadella-Lecce (Guida, ...

