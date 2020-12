Perché (non) sarà una Soft Brexit. L’analisi di Geopolitica.info (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ci sono volute più di 1200 pagine per regolare un divorzio sancito il 23 giugno 2016 quando il 52% dei britannici stabilì che la permanenza di Londra all’interno dell’Unione Europea era da ritenersi conclusa. Dopo più di quattro anni caratterizzati da estenuanti trattative l’accordo sottoscritto alla Vigilia di Natale dai negoziatori Michel Barnier, per conto di Bruxelles, e David Frost, per conto di Londra, è una buona notizia per tutti. Una notizia che necessita di una breve analisi sia storica che politica. Iniziamo dalla prima. Va innanzitutto considerato, per i pochi che non lo ricordano, che il rapporto tra Bruxelles e Londra è sempre stato estremamente dibattuto e controverso a tal punto che l’adesione del Regno Unito all’Unione Europea, avvenuta il 1 gennaio 1973, è stata sottoposto nel passato già a due diversi referendum. Il primo, avvenuto in Francia con esito favorevole, ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ci sono volute più di 1200 pagine per regolare un divorzio sancito il 23 giugno 2016 quando il 52% dei britannici stabilì che la permanenza di Londra all’interno dell’Unione Europea era da ritenersi conclusa. Dopo più di quattro anni caratterizzati da estenuanti trattative l’accordo sottoscritto alla Vigilia di Natale dai negoziatori Michel Barnier, per conto di Bruxelles, e David Frost, per conto di Londra, è una buona notizia per tutti. Una notizia che necessita di una breve analisi sia storica che politica. Iniziamo dalla prima. Va innanzitutto considerato, per i pochi che non lo ricordano, che il rapporto tra Bruxelles e Londra è sempre stato estremamente dibattuto e controverso a tal punto che l’adesione del Regno Unito all’Unione Europea, avvenuta il 1 gennaio 1973, è stata sottoposto nel passato già a due diversi referendum. Il primo, avvenuto in Francia con esito favorevole, ...

RobertoBurioni : Spiegatemi perché non capisco. - istsupsan : ??Il #vaccino è inutile perché non uccide il virus e non ferma l’epidemia. I #vaccini costano tanto, potranno vaccin… - lorepregliasco : I politici devono vaccinarsi per primi!1! No, non devono perché è un privilegio!!1! Per me i vertici dello stato e… - bvrbharrys : dovete sempre rompere i coglioni altrimenti non siete contentx, non capisco proprio quale sia il vostro problema se… - Simona32560004 : @DEFINETLY_FORSE sisi ma io non sto prendendo le parti di Giulia nella roba con Dayane, però ti sto dicendo che il… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Covid, variante inglese e bambini: si diffonde, non è pericolosa Corriere della Sera