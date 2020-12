Paura a Casoria | danni da forte vento | crollano albero e un cancello

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 28 dicembre 2020). Primi disagi daloggi in provincia di Napoli. Questa mattina uno deipiù seri si è verificato a, crollaUnsi è abbattuto su una cancellata di via Pescara causandone il crollo. Diverse le auto in sosta che sono state danneggiate dalla caduta. Ma pare fortunatamente non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.