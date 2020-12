Oggi fare un figlio è “gettare il cuore oltre l’ostacolo”?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono una donna di circa 30 anni, appena sposata, che svolge la professione di legale in una società italiana. Sono entrata subito dopo la laurea e mi ha profondamente gratificata raggiungere ogni singolo traguardo frutto del mio impegno e caparbietà. Ma più lavoravo e crescevano le responsabilità professionali, più vedevo erodere la mia sfera privata di libertà. Il sabato si è trasformato in un venerdì bis, la domenica in un pre-lunedì, le ferie una gentile concessione. Per non parlare del lockdown e dello Smartworking. Si lavora ad ogni ora e momento della giornata dando per scontato che lo stare forzosamente a casa sia zona franca per ogni forma di contatto fuori orario lavorativo. Forse, se fossi andata a lavorare in un altro paese europeo, a quest’ora avrei salvaguardato la tanto anelata libertà a scapito delle mie origini. Qual è, quindi, il giusto compromesso? Cosa ...