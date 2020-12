Messi e la cessione di Suarez: “Folle darlo a chi combatte contro di noi in Liga” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non solo il suo futuro e le emozioni per la scomparsa di Diego Armando Maradona, Lionel Messi parla anche di Barcellona nella sua intervista a La Sexta senza far mancare qualche sassolino per quanto accaduto al suo grande amico Luis Suarez quasi cacciato via dal club e dato, per giunta, all'Atletico Madrid, squadra che lotta per la Liga contro i blaugrana.Messi: "Folle quanto accaduto con Suarez"caption id="attachment 1068067" align="alignnone" width="594" Suarez (Getty Images)/caption"Avevo già deciso di restare prima della cessione di Suarez, ma mi è sembrato Folle quello che hanno fatto con Luis", ha ammesso Messi non mancando di punzecchiare il Barcellona. "Parlando nel suo caso ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non solo il suo futuro e le emozioni per la scomparsa di Diego Armando Maradona, Lionelparla anche di Barcellona nella sua intervista a La Sexta senza far mancare qualche sassolino per quanto accaduto al suo grande amico Luisquasi cacciato via dal club e dato, per giunta, all'Atletico Madrid, squadra che lotta per lai blaugrana.: "quanto accaduto con"caption id="attachment 1068067" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"Avevo già deciso di restare prima delladi, ma mi è sembratoquello che hanno fatto con Luis", ha ammessonon mancando di punzecchiare il Barcellona. "Parlando nel suo caso ...

