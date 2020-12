La conduttrice verso il GF Vip. Un nome ‘top’ per il pubblico e un vero colpaccio per Alfonso Signorini: non ha mai partecipato a un reality (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non è passato troppo tempo da quando Alfonso Signorini ha annunciato che la quinta edizione del Grande Fratello Vip proseguirà fino a febbraio. E la scelta della rete Mediaset di continuare a puntare sul reality visti gli ascolti e il contemporaneo lockdown più o meno rigido non è piaciuta a tutti i concorrenti. Alcuni, come Elisabetta Gregoraci, hanno preferito fare le valigie e salutare tutti quanti. Ma, con i preparativi per lo speciale di Capodanno che incombono, è già arrivato, per qualcuno, il momento di pensare alla prossima edizione. Sarà la sesta stagione per un programma che continua ad appassionare i telespettatori. E sicuramente non mancheranno le sorprese, sia nel format che, soprattutto, per quanto riguarda i concorrenti. Un nome vip, intanto, già è stato fatto e per Signorini sarebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Non è passato troppo tempo da quandoha annunciato che la quinta edizione del Grande Fratello Vip proseguirà fino a febbraio. E la scelta della rete Mediaset di continuare a puntare sulvisti gli ascolti e il contemporaneo lockdown più o meno rigido non è piaciuta a tutti i concorrenti. Alcuni, come Elisabetta Gregoraci, hanno preferito fare le valigie e salutare tutti quanti. Ma, con i preparativi per lo speciale di Capodanno che incombono, è già arrivato, per qualcuno, il momento di pensare alla prossima edizione. Sarà la sesta stagione per un programma che continua ad appassionare i telespettatori. E sicuramente non mancheranno le sorprese, sia nel format che, soprattutto, per quanto riguarda i concorrenti. Unvip, intanto, già è stato fatto e persarebbe ...

