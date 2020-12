Juve | accelerata per Reynolds | incontro con Cagliari e agente per definire l’affare

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Lantus mette la freccia e scavalca la concorrenza di Roma e Club Brugge nella trattativa per l’acquisto di Bryan, terzino americano classe 2001 dei Dallas FC. Stando a quanto riporta stamani Sportmediaset, la società bianconera si ritiene ottimista per la buona riuscita dell’operazione, che dovrebbe andare in porto per una cifra vicina ai L'articolo