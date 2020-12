I consigli di CHUWI per un natale pieno di regali tech

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il produttore cinese, si appresta aare in vista delle feste diversi prodotti, da laptop compatti sino al top gamma GemiBook Secondo il produttore, attualmente, la maggior parte dei notebook sul mercato adotta principalmente soluzioni di display in formato 16:9. E conseguentemente la richiesta dell’utenza è direzionata su quel fronte. Per un laptop che però, non rappresenta una scelta fruibile specie in applicazioni tipiche da ufficio, dove lo spazio a disposizione sul desktop potrebbe essere inferiore al necessario. Microsoft è stata tra le prime a promuove fortemente gli schermi 3:2 nei suoi prodotti. Un rapporto che può massimizzare produttività ed efficienza per sistemi Windows., ha deciso di seguire anch’essa questa direzione con una famiglia di laptop specifica. CoreBook Pro Con una ...