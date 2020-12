I calciatori mancini più forti della storia forse

Leggi su infobetting

(Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ curioso come nel linguaggio comune, senza rendercene conto, ci siano una quantità di parole e modi di dire che fanno riferimento quasi sempre in accezione negativa alla sinistra (niente facili ironie politiche) e ai. Giusto qualche esempio. In italiano, diciamo ‘giocare un tiro mancino’ quando parliamo di qualcuno che cerca di fare una InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici