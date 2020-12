Grande Fratello Vip 5: Sonia Lorenzini eliminata (Di martedì 29 dicembre 2020) Sonia - GF Vip 5 Sonia Lorenzini è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Sonia Lorenzini al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla venticinquesima puntata, in onda venerdì 11 dicembre 2020. - Sonia viene nominata, insieme a Giacomo Urtis, Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta, nella 28esima puntata, trasmessa lunedì 21 dicembre 2020. - Sonia discute con Rosalinda per Mario Ermito - Nella ventinovesima puntata di lunedì 28 dicembre 2020, Sonia viene eliminata con il solo 10% dei voti. Altre percentuali: Maria Teresa 55%, Samantha 18%, Giacomo 17%. Sonia Lorenzini al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 31. - Data di nascita: 27 febbraio ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 29 dicembre 2020)- GF Vip 5è una delle concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla venticinquesima puntata, in onda venerdì 11 dicembre 2020. -viene nominata, insieme a Giacomo Urtis, Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta, nella 28esima puntata, trasmessa lunedì 21 dicembre 2020. -discute con Rosalinda per Mario Ermito - Nella ventinovesima puntata di lunedì 28 dicembre 2020,vienecon il solo 10% dei voti. Altre percentuali: Maria Teresa 55%, Samantha 18%, Giacomo 17%.al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 31. - Data di nascita: 27 febbraio ...

