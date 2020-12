Genova. Entro l’estate al via la rinascita dell’Hennebique (Di lunedì 28 dicembre 2020) Entro pochi mesi l’Hennebique inizierà a dire addio ai lunghi anni di abbandono e sarà una tappa del rilancio post-Covid. All’interno dello storico silos granario i cantieri dovrebbero partire Entro l’estate del 2021 e i lavori dovrebbero durare dai 12 ai 16 mesi. Questi i tempi previsti dal consorzio di imprese guidato da Vitali, che a Palazzo San Giorgio ha firmato il cosiddetto “atto di sottomissione” con l’Autorità di Sistema Portuale. Si tratta dell’accordo che consente l’avvio delle fasi di progettazione definitiva e dell’esecuzione dei lavori. Un investimento complessivo da cento milioni di euro, per realizzare negli oltre 40 mila metri quadrati della struttura un intervento su quattro filoni: housing sociale destinato agli studenti universitari, micro-appartamenti, hotel e servizi croceristici in collegamento con Stazioni ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 28 dicembre 2020)pochi mesi l’Hennebique inizierà a dire addio ai lunghi anni di abbandono e sarà una tappa del rilancio post-Covid. All’interno dello storico silos granario i cantieri dovrebbero partiredel 2021 e i lavori dovrebbero durare dai 12 ai 16 mesi. Questi i tempi previsti dal consorzio di imprese guidato da Vitali, che a Palazzo San Giorgio ha firmato il cosiddetto “atto di sottomissione” con l’Autorità di Sistema Portuale. Si tratta dell’accordo che consente l’avvio delle fasi di progettazione definitiva e dell’esecuzione dei lavori. Un investimento complessivo da cento milioni di euro, per realizzare negli oltre 40 mila metri quadrati della struttura un intervento su quattro filoni: housing sociale destinato agli studenti universitari, micro-appartamenti, hotel e servizi croceristici in collegamento con Stazioni ...

