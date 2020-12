Genoa, con Ballardini può essere reintegrato Schone (Di lunedì 28 dicembre 2020) Potrebbe essere finito l’incubo di Lasse Schone, centrocampista del Genoa che da settembre è praticamente fuori rosa, dopo una scelta tecnica di Maran e la conferma del ds Faggiano. Ora che in casa rossoblù la situazione è completamente cambiata, con l’arrivo del tecnico Davide Ballardini, il centrocampista ex Ajax potrebbe essere anche reintegrato in rosa. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport che afferma come sicuramente il calciatore verrà valutato dal tecnico e si deciderà il da farsi in questa settimana. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) Potrebbefinito l’incubo di Lasse, centrocampista delche da settembre è praticamente fuori rosa, dopo una scelta tecnica di Maran e la conferma del ds Faggiano. Ora che in casa rossoblù la situazione è completamente cambiata, con l’arrivo del tecnico Davide, il centrocampista ex Ajax potrebbeanchein rosa. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport che afferma come sicuramente il calciatore verrà valutato dal tecnico e si deciderà il da farsi in questa settimana. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

