Federer non è ancora pronto, salta gli Australian Open (Di lunedì 28 dicembre 2020) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Roger Federer non sarà in tabellone ai prossimi Australian Open, al via l’8 febbraio prossimo, per la prima volta dal 2000. L’ufficialità arriva direttamente dagli organizzatori in una nota. “Roger non riuscirà a farsi trovare pronto in tempo ed è molto dispiaciuto di non poter venire a Melbourne – annuncia Craig Tiley, direttore del torneo – L’Open d’Australia ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore, Roger è stato il primo a chiamarlo ‘lo Slam felicè, gli auguriamo tutto il meglio mentre continua a prepararsi per il suo ritorno in campo e siamo impazienti di rivederlo a Melbourne nel 2022”. Nonostante i progressi degli ultimi mesi dopo il doppio intervento al ginocchio destro, il 39enne fuoriclasse svizzero è ancora lontano dalla sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Rogernon sarà in tabellone ai prossimi, al via l’8 febbraio prossimo, per la prima volta dal 2000. L’ufficialità arriva direttamente dagli organizzatori in una nota. “Roger non riuscirà a farsi trovarein tempo ed è molto dispiaciuto di non poter venire a Melbourne – annuncia Craig Tiley, direttore del torneo – L’d’Australia ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore, Roger è stato il primo a chiamarlo ‘lo Slam felicè, gli auguriamo tutto il meglio mentre continua a prepararsi per il suo ritorno in campo e siamo impazienti di rivederlo a Melbourne nel 2022”. Nonostante i progressi degli ultimi mesi dopo il doppio intervento al ginocchio destro, il 39enne fuoriclasse svizzero èlontano dalla sua ...

Eurosport_IT : UFFICIALE ?? Roger Federer salterà i prossimi Australian Open: a confermarlo un comunicato del suo agente ??????? ??… - LIRRIVERENTE3 : Tennis: Federer salta Australian Open, per la prima volta Ex n.1 al mondo non ha recuperato ancora da infortunio ginocchio - peterkama : Tennis: Federer salta Australian Open, per la prima volta Ex n.1 al mondo non ha recuperato ancora da infortunio ginocchio - Notiziedi_it : Federer non è ancora pronto, salta gli Australian Open - Notiziedi_it : Federer non è ancora pronto, salta gli Australian Open -